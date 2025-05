Reformulação? Goleiro do Vitória está no radar de clube do Brasileirão

Gabriel atuou em apenas seis partidas com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O goleiro Gabriel, do Vitória, pode estar de saída do rubro-negro baiano. O arqueiro é alvo do Juventude, seu ex-clube, que disputa a Série A do Brasileirão. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

Os clubes não confirmam nenhum tipo de tratativa em relação a uma possível transferência. Os agentes que cuidam da carreira do atleta não responderam às mensagens até o fechamento desta matéria.

Gabriel não vinha sendo relacionado pela comissão técnica há dois meses

Apesar de ter sofrido com lesões, Gabriel não vinha sendo relacionado pelo técnico Thiago Carpini. O comandante rubro-negro alegou em algumas coletivas que a situação ocorreu por opção da comissão técnica.

Sua última convocação foi no dia 2 de abril, quando foi opção no banco de reservas na partida diante do Universidad Católica, no Barradão, pela Copa Sul-Americana.

Antes do jogo contra o Cerro Largo do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, o presidente do Vitória chegou a dizer que existiram mudanças no atual elenco do clube. Com isso, além do goleiro, outros atletas devem deixar o Leão da Barra.



Após se destacar no Juventude, Gabriel Vasconcellos foi adquirido pelo Vitória junto ao Coritiba em janeiro, no valor de R$ 1 milhão. Ele assinou contrato com o Colossal válido até o fim de 2028.

Ele disputou apenas seis jogos na meta rubro-negra, todos na condição de titular. O último foi a dois meses, na derrota por 2 a 0 para o Juventude, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Permanência de Lucas Arcanjo no Vitória fez Gabriel quase não vir para o rubro-negro baiano

Com a negociação frustrada entre Lucas Arcanjo e Fluminense no começo do ano, o paredão cria da base permaneceu na Toca do Leão e se estabeleceu de vez como titular.

A situação deixou Gabriel insatisfeito e o fez repensar sua vinda ao Vitória, já que ele tinha como objetivo ser titular da posição. Mesmo com a sua compra já sacramentada pelo rubro-negro baiano, ele desejava retornar ao Juventude.

Gabriel Vasconcellos Ferreira, de 32 anos, foi revelado pelo Cruzeiro e tem passagens por diversos clubes, como Coritiba, Juventude e várias equipes italianas, incluindo Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce. Pelo Juventude, Gabriel se destacou como titular absoluto, jogando em 48 partidas na última temporada.