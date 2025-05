Com trabalho técnico, Vitória segue preparação pra enfrentar o Santos

Jogadores do Vitória durante treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória realizou, nesta quinta-feira, 22, mais um treinamento de olho na partida contra o Santos, pelo Brasileirão, que acontece no domingo, 25. O dia no CT Manoel Pontes Tanajura foi marcado por trabalhos técnicos comandados pelo treinador Thiago Carpini.

Inicialmente, os jogadores do elenco rubro-negro trabalharam na academia. Depois, realizaram um aquecimento com o preparador Caio Gilli antes de iniciarem os treinos com bola.

O treino seguiu com um trabalho de cruzamentos e duelos com chutes, no qual o atacante Renato Kayzer foi poupado. Na sequência, já com a presença do camisa 79, Carpini comandou uma dinâmica de ataque contra defesa e finalização.

Gabriel Baralhas durante treinamento desta quinta, 22 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Segundo o Leão da Barra, o volante Willian Oliveira já realiza a segunda parte da transição física e apresenta "excelente evolução". Os atacantes Fabri e Bruno Xavier, por outro lado, iniciaram a primeira parte de suas transições.

Vitória e Santos se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.