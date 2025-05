Kieza revela que tentou voltar ao Bahia antes de ir ao Vitória em 2016

Kieza, atacante do Fluminense de Feira - Foto: Divulgação

Após marcar época no Bahia, o atacante Kieza causou polêmica ao acertar com o Vitória em 2016, mas não repetiu os mesmos números no rival. Atualmente no Fluminense de Feira, o atleta de 38 anos analisou sua passagem pelo futebol baiano e revelou que sua relação com a dupla Ba-Vi fica 50/50, ou seja, "sem preferência" por algum clube.

"Não tem preferência. Eu fui muito feliz nos dois, fui campeão baiano nos dois clubes, fui artilheiro. Então em relação ao campo, a passagem que tive pelos dois clubes, fica 50/50. Foram passagens muito boas, de vitórias, gols e títulos. Isso é o mais importante", disse Kieza em entrevista para o ge.

Contratado pelo Bahia por empréstimo junto ao Shanghai Shenxin, da China, em 2014, o centroavante teve maior destaque em 2015, quando marcou 29 gols e deu quatro assistências em 50 jogos, em uma temporada marcada pela identificação criada com a torcida tricolor.

"Eu não queria sair do Bahia. Eu tinha contrato com um time da China, mas eles não queriam mais emprestar, só vender. Eu saí de férias do Bahia com a promessa do presidente de que iria voltar, que seria comprado. Então fiquei de boa, tranquilo, mas o Bahia não me comprou e eu não queria voltar para a China, aí acabei indo para o São Paulo", explicou o atacante.



Após uma curta passagem pelo São Paulo, na qual fez apenas duas partidas, o jogador foi contratado pelo time vermelho e preto, onde marcou 25 gols e uma assistência em 2016 e 2017.

"Não é que eu não queria jogar no São Paulo, não sou maluco de não querer jogar no São Paulo. Mas eu cheguei lá e o treinador não me queria muito, me colocava para jogar de meia. Eu vim de um ano maravilhoso, queria ter aquela sequência, estava voando, e acabei sendo brecado, segurado. Me atrapalhou muito. Tentamos voltar para o Bahia, mas não aconteceu, e como eu queria sair, aconteceu com o Vitória", concluiu.

Na disputa da Série B do Campeonato Baiano pelo Touro do Sertão, Kieza joga ao lado do atacante Rogério, que também sentiu a sensação de defender os rivais do estado. Carinhosamente apelidado de "Neymar do Nordeste" enquanto defendia o Vitória, o jogador de 34 anos admitiu que se identificou mais com o Rubro-Negro, clube que defendeu em 2015.

Rogério e Kieza, dupla do Fluminense de Feira | Foto: Divulgação | Fluminense de Feira

"Acho que a minha (melhor lembrança) foi no Vitória, de onde eu consegui chegar ao São Paulo. Não que o Bahia seja ruim ou que não foi bom para mim. Foi bom também. Mas eu me sinto mais identificado com o Vitória. (...) Eu não faço tanta questão do apelido, quem colocou foi a torcida do Vitória. Mas eu levei da melhor maneira possível, a gente sabe que tem um craque, o Neymar joga muito, eu sou fã dele. Eu levo da melhor forma possível o apelido", disse Rogério.