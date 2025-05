Jogadora do Bahia, Wendy é convocada pela Seleção do Uruguai

Já é a segunda convocação de Wendy vestindo a camisa do Bahia - Foto: Divulgação/EC Bahia

Um dos destaques da equipe feminina do Bahia, a atacante Wendy voltou a ser convocada pelo Uruguai para as próximas Datas FIFA. A Celeste vai disputar dois amistosos contra a Seleção do México, nos dias 30 de maio e 2 de junho, em preparação para a Copa América Feminina.

Além de defender as Mulheres de Aço, Wendy, de 22 anos, já vestiu as cores do Internacional em 2021, quando marcou 5 gols em 21 jogos disputados.

Contratada pelo Bahia nesta temporada, a atleta uruguaia soma nove partidas, dois gols e duas assistências, sendo titular na Série A-1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Já é a segunda convocação de Wendy vestindo a camisa do Bahia. Antes, foi chamada para amistosos do Uruguai com o Paraguai em fevereiro. Vale lembrar que a equipe paraguaia também tem uma representante do Esquadrão de Aço, a zagueira Camila Barbosa.