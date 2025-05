Lesão de Erick preocupa Ceni para jogos contra Grêmio e Internacional

Erick preocupa o Bahia e pode ficar fora contra Grêmio e Inter - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar do triunfo com autoridade, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e premiação milionária, o técnico Rogério Ceni ganhou uma nova dor de cabeça para a sequência da temporada.

Em meio a alta carga de partidas, o meio-campista Erick, que estava escalado para ser titular na partida desta quarta-feira, 21, foi vetado pelo Departamento Médico antes mesmo da bola rolar. Isso porque durante o aquecimento, o jogador sentiu dores na coxa direita e não foi para a partida.

Em coletiva realizada após o confronto, o treinador tricolor falou sobre a situação do camisa 14 do Esquadrão. O comandante evitou aprofundar o diagnóstico, uma vez que o jogador vai passar por exames nesta quinta-feira, 22, mas afirmou que dificilmente contará com a presença de Erick para o duelo contra o Grêmio, podendo desfalcar o time também na decisão contra o Internacional, pela Libertadores.

“Sentiu dores na coxa, mas não tenho diagnóstico claro [...] mas acho muito difícil que esteja presente na próxima semana [...] duas semanas, depende da lesão e o tamanho”, disse Rogério Ceni.

Ainda durante a fala, o técnico lamentou a ausência do jogador: “Erick era importantíssimo para o jogo do Grêmio, bola aérea, tem força parecida com o Jean Lucas”.

Agora teremos que quebrar a cabeça para pensar no que fazer Rogério Ceni - treinador do Bahia

Preocupação com Mingo na zaga

Por conta da lesão de última hora de Erick, o comandante azul, vermelho e branco optou pela escalação de Ramos Mingo, promovendo uma alteração tática no onze inicial, tal posto que o argentino entrou como zagueiro pelo lado esquerdo, empurrando o Pivete de Aço, Fredi — antes escalado para atuar no lado esquerdo da defesa —, para a lateral-direita. Dessa maneira, Gabriel Xavier completou a dupla de zaga ao lado do argentino.

Como descreveu o próprio treinador, a escalação de Mingo apertou seu coração, já que o argentino é o atleta com mais minutos (2114m) jogados pelo Bahia na temporada, além de já ter entrado em campo 25 vezes: “Me apertou o coração colocar o Mingo para jogar, mas achei mais seguro e preservamos ele no segundo tempo”.

Erick 'coringa' e decisivo pelo Bahia

Vale ressaltar que a presença de Erick na lateral-direita já era uma improvisação do técnico Rogério Ceni, uma vez que apesar de ser um volante de origem, o jogador tem feito a posição devido às lesões dos atletas designados para a função: Arias e Gilberto.

O camisa 2 já voltou a atuar, e foi titular na partida contra o Vitória, no último domingo, 18, mas foi preservado no jogo contra o Paysandu. Já o colombiano está em processo de transição, e só deve ficar à disposição de Rogério Ceni para a partida contra o Internacional, na semana que vem.

O volante Erick atua como ‘coringa’ da equipe comandada por Rogério Ceni, e apesar da posição mais recuada, é um dos artilheiros do Bahia na temporada, dividindo a 2ª posição na luta pela artilharia com o uruguaio Lucho Rodríguez, ambos com sete gols marcados.