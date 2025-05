Após goleada, Ceni elogia a equipe e projeta futuro vitorioso do Bahia

COPA DO BRASIL

Bahia avança na Copa e Ceni projeta disputa por títulos - Foto: Letícia Martins / E.C Bahia

O Bahia não encontrou dificuldades para superar o Paysandu e avançar às oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. Com a equipe reserva, o Esquadrão venceu o adversário por 4 a 0, garantindo uma premiação milionária por garantir uma vaga na próxima fase da competição, e o treinador Rogério Ceni elogiou a partida dos seus comandados: “Time fez um belíssimo jogo”.

Nesta quarta-feira, 21, em coletiva realizada após o apito final, o comandante tricolor revelou que realizou apenas um treino com a escalação para esse jogo, o que foi suficiente para agradar o treinador. Segundo Ceni, o time não passou sufoco e controlou as ações da partida do início ao fim.

“A gente controlou bem, teve posse e criou boas oportunidades [...] Cada chance que a gente tem temos que mostrar, nossa expressão do trabalho é dentro dos 90 minutos, jogamos em função do triunfo contra o adversário”, garantiu o técnico.

Ceni vê Bahia como case de sucesso e projeta títulos no futuro

Ainda durante a coletiva, além de demonstrar satisfação com o desempenho do time, Rogério Ceni projetou o futuro do Bahia, que apesar de ter enfrentado uma sequência ruim recentemente, retomou os trilhos do que tem se mostrado usual na atual temporada.

Para o treinador, o Bahia já é um ‘case de sucesso’ no futebol brasileiro. Ainda durante o discurso, o treinador garantiu que a tendência é que o Esquadrão esteja cada vez mais forte na disputa por títulos importantes se mantiver o nível de trabalho que hoje é aplicado no clube.

Não é do dia para a noite, mas vai voltar a ganhar Rogério Ceni - técnico do Esquadrão

Distância para Flamengo e Palmeiras ainda é grande

No entanto, apesar de afirmar que o Tricolor de Aço tem um futuro brilhante pela frente, Ceni avaliou que dois times específicos ainda estão em um patamar muito acima, e que a disputa contra eles ‘não é saudável’: trata-se de Flamengo e Palmeiras.

De acordo com o treinador, o Bahia ainda vai levar tempo para fazer frente com essas equipes, mas indicou que no caminho atual, o prazo pode ser mais curto. “Para passar esses clubes vai demorar, mas para se colocar num patamar próximo a outros está mais perto. Disputa que ainda não é saudável, contra Palmeiras e Flamengo, mas que pode ser em prazo mais curto”, frisou Rogério Ceni.

Próximo jogo

O Bahia terá agora três dias de recuperação e preparação para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo, 25, em Porto Alegre. Após o duelo contra o Tricolor Gaúcho, a equipe permanece no Rio Grande do Sul, onde encara o Internacional, em confronto decisivo pela Libertadores.