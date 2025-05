Atleta do Paysandu admite superioridade "nítida" do Bahia após goleada

Nicolas, atacante do Paysandu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante Nicolas, do Paysandu, reconheceu a superioridade do Bahia após a derrota por 4 a 0 sofrida na noite desta quarta-feira, 21, na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o time paraense foi eliminado da Copa do Brasil ainda na terceira fase, enquanto o Tricolor de Aço garantiu a classificação para as oitavas de final da competição.

Na saída de campo, o centroavante do Papão destacou a diferença técnica entre as equipes e preferiu ser realista sobre o resultado.

"Passou, passou! A equipe do Bahia é uma grande equipe. Não é o nosso confronto. Somos muito grandes, mas, hoje, é muito nítida a diferença de equipe", afirmou o atacante

Com o triunfo, o Bahia embolsou mais R$ 3,6 milhões em premiação da CBF e segue vivo em busca do título inédito da Copa do Brasil.