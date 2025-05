Bahia goleia Paysandu com time reserva e avança na Copa do Brasil

Willian José, atacante do Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O técnico Rogério Ceni poupou os titulares do Bahia para o confronto diante do Paysandu, mas a equipe alternativa do Tricolor não encontrou dificuldades para golear o adversário e vencer por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, 21, na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Herói improvável do último Ba-Vi, o uruguaio Michel Araújo abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Willian José marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, e Rodrigo Nestor fechou a goleada na etapa final. Com o resultado, o Bahia confirmou o placar agregado de 5 a 0, já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Cauly.

O domínio tricolor ficou evidente já na primeira metade da partida. Depois do gol de Michel Araújo, o Bahia seguiu pressionando e ampliou aos 31 minutos, com Willian José aproveitando cruzamento de Kayky. Aos 46, o camisa 9 voltou a marcar após sobra dentro da área.

No segundo tempo, Rodrigo Nestor arriscou de fora da área e acertou o canto do goleiro Matheus Nogueira aos 20 minutos, selando o placar. Com o jogo resolvido, Rogério Ceni aproveitou para dar rodagem a jovens da base, como Tiago e Ruan Pablo, além de colocar em campo titulares como Lucho Rodríguez e Everton Ribeiro.

Com a classificação, o Bahia embolsa R$ 3.638.250 em premiação. As oitavas de final da Copa do Brasil estão previstas para os dias 30 de julho e 6 de agosto, com os confrontos a serem definidos por sorteio. Se chegar à final, o clube pode acumular mais de R$ 120 milhões em premiações.

O próximo compromisso do Tricolor será no domingo, 25, às 11h, contra o Grêmio, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.