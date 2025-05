BEPE revoga punição e libera materais da Bamor na Arena Fonte Nova

A Bamor é a maior torcida organizada do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) voltou atrás e liberou, nesta quarta-feira, 21, a entrada de instrumentos musicais e bandeiras da torcida organizada Bamor, do Bahia, na Arena Fonte Nova. A decisão foi tomada momentos antes da partida entre Bahia e Paysandu, válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A torcida organizada havia sido proibida de entrar com materiais no estádio após ocorrências registradas no último domingo, 18, durante o clássico Ba-Vi. Na ocasião, integrantes da organizada foram flagrados com armas brancas, entorpecentes e artefatos explosivos improvisados. Também foram denunciadas pichações ofensivas nos muros da Casa de Oxumarê, terreiro tradicional de Candomblé. As informações foram divulgadas anteriormente pelo portal Bahia Notícias.

Mesmo com a liberação parcial, as faixas normalmente fixadas nos anéis da Fonte Nova seguem vetadas para o jogo desta noite. Em nota, a Bamor havia criticado a punição, alegando quebra de acordo e falta de fundamentação. Segundo a organizada, as punições deveriam ser aplicadas individualmente, e não ao coletivo.

O Bahia, até o momento da publicação dessa matéria, vai vencendo o Paysandu com facilidade, no placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Michel Araújo e Willian José, que balançou as redes duas vezes.