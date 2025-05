Com oito mudanças, Bahia está escalado para encarar o Paysandu

Michel Araújo foi escalado entre os titulares no Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Bahia está escalado para enfrentar o Paysandu e buscar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor vem à campo, logo mais às 19h30, com o time reserva.

Dos jogadores que iniciaram entre os onze no triunfo do último domingo, 18, no clássico Ba-Vi, apenas o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Ramos Mingo e o meio-campista Jean Lucas estão novamente como titulares. O restante da equipe foi totalmente modificada pelo técnico Rogério Ceni, inclusive com Nicolás Acevedo e o atacante Michel Araújo, destaques do vitória sobre o Rubro-Negro, no time.

O Bahia vem a campo com: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Fredi, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Michel Araújo, Kayky e Willian José.

Antes escalado como titular, o volante Erick sentiu um incômodo na coxa direita durante o aquecimento e foi substituído pelo zagueiro Ramos Mingo.

Já o Paysandu, que visita o Tricolor com a difícil missão de reverter o placar de 1 a 0 na Arena Fonte Nova, está escalado com: Matheus Nogueira, Edílson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; Leandro Vilela, André Lima, Matheus Vargas; Bryan, Reverson e Jorge Benítez. Técnico: Luizinho Lopes.

Conhecido pela torcida do Bahia, atacante Rossi, que defendeu o clube em 2020 e 2021, está à disposição no bnaco de reservas.