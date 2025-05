Bamor é proibida de entrar na Fonte com faixas, bandeiras e tambores

Torcida Bamor Nova Era na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia enfrenta o Paysandu pela Copa do Brasil dentro da Fonte Nova nesta quarta-feira, 21, às 19:30, e uma ausência incomum será sentida - o som da Bamor, torcida organizada do clube, não estará presente, após decisão do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE). A punição foi determinada após às ações da Bamor no último domingo, 18, dia do Ba-Vi pelo Brasileirão.

A organizada não poderá entrar no estádio com faixas, bandeiras, cartazes e instrumentos musicais no jogo contra o Paysandu, sendo liberada para voltar a tocar na partida seguinte. Nas redes sociais da Bamor, a torcida definiu a decisão como “arbitrária e injusta”, contestando a determinação em uma nota oficial.

“Repudiamos veementemente essa decisão, que se mostra desproporcional e sem fundamentos consistentes. Os motivos alegados para a punição não condizem com a realidade vivenciada pela Torcida e demonstram mais uma vez a tentativa de criminalizar movimentos populares organizados”, afirmou a Bamor.

No entanto, os motivos alegados não foram divulgados pela torcida, que disse ter uma contradição entre o acordo inicial entre Bamor e polícia, e a determinação oficial do BEPE. Segundo a organizada, a concordância inicial foi de que “punições individuais seriam aplicadas diretamente aos CPFs daqueles que fossem identificados cometendo qualquer tipo de irregularidade, e não ao grupo”.

A punição aplicada oficialmente foi coletiva, e a Bamor afirma ter apresentado argumentos e provas de defesa, mas não conseguiu reverter a decisão a tempo. Ao final da nota, o grupo convocou a torcida tricolor a cantar pelo time, e garantiram que estarão presentes no jogo de hoje, voltando a tocar nos jogos seguintes.

“Seguiremos firmes e mais fortes do que nunca nas próximas partidas. Hoje, estaremos nas arquibancadas da forma que nos for permitida, apoiando o Bahia do início ao fim, com o mesmo amor de sempre. Convidamos toda a Nação Tricolor a cantar, incentivar o time e jogar junto com o Bahia rumo à classificação!”, finalizou a organizada.

Posicionamento da polícia

No último domingo, 18, integrantes da Bamor picharam os muros de um dos terreiros de Candomblé mais antigos de Salvador, a Casa de Oxumarê. No mesmo dia, foram flagrados com explosivos caseiros feitos com pólvora dentro de bolas de sinuca, armas e drogas em São Cristóvão.

Na ocasião, foram feitas as apreensões de uma mochila, duas soqueiras, oito bolas de sinuca com pólvora dentro, cinco celulares, um isqueiro, um pacote de seda, dois porretes de madeira, três trouxinhas de maconha e três cigarros com substâncias análogas a maconha.



Segundo o Batalhão de Policiamento em Eventos, a punição se deu devido a um deslocamento de torcedores rumo à Fonte Nova que gerou "diversas ações de desordem", incluindo as pichações na Av. Vasco da Gama e no Trobogy, com autores ligados à Bamor.

Além das pichações, um indivíduo foi preso em flagrante com artefato explosivo, e dois foram autuados por portar soqueiras e outros instrumentos de violência. Quando as violações foram registradas, o BEPE já vinha realizando reuniões com dirigentes de organizadas, alertando sobre comportamentos do tipo e cobrando deslocamentos pacíficos.

Por isso, foi criado o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, exigindo que as torcidas evitem tumultos do tipo, como previsto na Lei Geral do Esporte, e determinando punições caso as condutas sejam violadas, como aconteceu no último domingo, de acordo com o BEPE.

"O Batalhão continua fiscalizando o cumprimento da medida judicial que obriga infratores a comparecer ao batalhão em dias de jogos. O BEPE reafirma seu compromisso com a preservação da ordem, da vida e da cidadania, sempre pautado na legalidade", finalizou a nota do Batalhão.