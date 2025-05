União além do futebol: torcedores do Atlético Nacional são acolhidos pela Bamor em Salvador

- Foto: Bernardo Rego

A Arena Fonte Nova será o palco de um confronto decisivo nesta quinta-feira, 24, pela fase de grupos da Libertadores da América. Em campo, Bahia e Atlético Nacional (COL) disputam a liderança do grupo, mas, fora das quatro linhas, o espírito é de parceria. Um grupo de torcedores colombianos está hospedado na sede da maior torcida organizada do Bahia, a Bamor.

O torcedor James, um dos representantes da caravana visitante, conversou com o Portal A TARDE e contou que o grupo acompanha o clube desde o início do mês, quando o Atlético enfrentou o Internacional em Porto Alegre. “O sonho nosso é conquistar a terceira taça. Viemos todos com o mesmo sonho. Estamos há mais de 20 dias na estrada, alguns há mais de um mês longe de casa. Deixamos família, pais, filhos e trabalho”, relatou.

Segundo ele, a maioria dos torcedores chegou de ônibus, enfrentando longas distâncias pelas estradas até chegar à capital baiana. Em Porto Alegre, o clube contou com cerca de mil apoiadores. Já em Salvador, o número é próximo de 800.

James destacou ainda a recepção calorosa dos membros da Bamor, que ofereceram apoio com hospedagem e alimentação. “Essa é a melhor experiência da história. Assim como estão nos acolhendo aqui, vamos retribuir quando eles forem à Colômbia. Isso é mais que futebol, é humanidade, é amizade”, celebrou o torcedor.

Anfitrião, o presidente da Bamor, Diego Novaes, disse que a torcida é tranquila, mas deixou a parceria de fora do resultado e acredita no triunfo do Tricolor de Aço com dois gols de Erick Pulga e outro de Lucho Rodriguez.

Já Giloá, que é integrante da Bamor, explicou que a parceria com a torcida do Atlético Nacional existe desde quando as equipes se enfrentaram na Copa Sul-Americana de 2013.

"A gente tem essa parceria desde 2013 no jogo da Sul-Americana. Os que conversam com a gente, a gente fez a parceria com eles porque não tinha lugar pra ficar. Tem muita gente que vem e tá de carona. Aí a gente abriga eles aqui na sede", revelou.

Os colombianos foram reciprocos com os tricolores em Medellin. Com o advento da internet, a comunicação fica mais rápida para reencontros.

"A gente foi bem recebido na outra vez também, pronto. Ficam lá na sede deles também. Ele dão banheiro pra gente, local para dormir também. Hoje em dia com a internet, que é mais fácil. Aí bate o papo vem no Instagram, depois pega o "zap" e fica mais fácil", concluiu Giloá.