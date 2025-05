Integrantes da Bamor são flagrados com bombas caseiras, armas e drogas

Caso ocorreu antes horas do Ba-Vi, neste domingo - Foto: Divulgação I Ascom PMBA

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, 18, às 16h, pela nona rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, rodeados pela torcida tricolor e pela Bamor, organizada do Esquadrão. No bairro de São Cristóvão, integrantes do grupo foram flagrados pela Rondesp RMS, guarda da Região Metropolitana de Salvador, com bombas caseiras, soqueiras, barras de madeira, maconha e celulares.

Segundo informações da SSP-BA, por volta das 10h20, as guarnições de polícia foram avisadas da presença de 30 integrantes possivelmente armados da Bamor nas proximidades do Salvador Norte Shopping. Dentre eles, três homens de 23, 25 e 26 anos foram identificados com porte de itens ilícitos e encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, localizada nos Barris.

Com os torcedores, estavam uma mochila, duas soqueiras, oito bolas de sinuca com pólvora dentro, cinco celulares, um isqueiro, um pacote de seda, dois porretes de madeira, três trouxinhas de maconha e três cigarros com substâncias análogas a maconha. Veja a imagem:

Torcida rubro-negra marca presença em varandas próximas à Fonte Nova

Longe do jogo pela regra de torcida única, que limita a entrada da torcida rubro-negra na Fonte Nova em dia de clássico, os torcedores do Vitória costumam se reunir em bares pela cidade para acompanhar a partida e apoiar o Leão da Barra mesmo sem estar no estádio.

Ainda assim, quem chega à Fonte para o Ba-Vi sente a presença do Vitória nas janelas de prédios nos arredores da arena, especialmente em varandas do bairro de Brotas. Com o costume de pendurar bandeiras em seus apartamentos em dias de jogo, os torcedores do Rubro-Negro colocam as cores do time em meio à massa tricolor na Fonte.