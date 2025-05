Homem esfaqueia a própria filha e é preso em flagrante por feminicídio

vítima permanece hospitalizada - Foto: Reprodução | Freepik

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 5, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após ser acusado de esfaquear a própria filha, uma adolescente de 16 anos, durante uma discussão familiar. O crime, tratado como tentativa de feminicídio, ocorreu no domingo, 4, e a vítima permanece hospitalizada.

A prisão preventiva foi efetuada por equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que localizaram o suspeito no bairro Rio dos Sinos após uma força-tarefa apoiada pelo setor de inteligência. O agressor fugiu do local logo após o ataque, mas foi rastreado pelas autoridades.

De acordo com a Brigada Militar, os policiais foram chamados para uma ocorrência de violência doméstica na residência onde pai e filha viviam com a madrasta. Ao chegarem, encontraram a jovem gravemente ferida com oito facadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao hospital.

Após ser capturado, o homem foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de São Leopoldo, onde permanece à disposição da Justiça. O estado de saúde da adolescente ainda não foi divulgado.