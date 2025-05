Pastor de 15 anos que viralizou revela sonho de ser presidente do Brasil

Miguel Oliveira, de 15 anos, viralizou como pastor mirim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O adolescente Miguel Oliveira, de 15 anos, que viralizou nas redes sociais como pastor mirim, revelou que tem o sonho de entrar na vida política e até mesmo se tornar o presidente do Brasil.

"Claro que é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade, mas é um sonho desde moleque sempre chegar em Brasília ser deputado, senador e até mesmo presidente", falou Miguel Oliveira.

Em conversa com outros religiosos, Miguel Oliveira declarou ser de direita e defender os valores "Deus, Pátria, Família e Liberdade", discurso propagado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

"É um desejo. Eu estudei a política brasileira e quem estudou entende que ganhou mais a direita do que a esquerda. Mas eu não negocio com a esquerda, não negocio com quem quer mexer nossas crianças e parar a obra de Deus. Se um dia Deus me permitir chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender — que é Deus, pátria, família e liberdade —, com toda certeza chegarei lá", afirmou.

A Constituição Brasileira determina a idade mínima de 35 anos para que um cidadão se candidate ao cargo de presidente do país e senador. Já para ser deputado federal, a idade mínima é 21 anos.

🚨 🇧🇷 Em entrevista, missionário Miguel Oliveira diz que sempre SONHOU em ser deputado, senador ou até PRESIDENTE, e afirma que, "se um dia Deus permitir", chegará a Brasília defendendo "Deus, pátria, família e liberdade".pic.twitter.com/td8BQQgEad — République (@republiqueBRA) May 5, 2025

Proibido pelo Conselho Tutelar

Mas se faz planos para o futuro, Miguel Oliveira precisa também se preocupar com questões do presente, já que por não ter chegado a maioridade, ele foi proibido pelo Conselho Tutelar de realizar cultos/pregações em igrejas evangélicas.

O Conselho Tutelar em conjunto com os pais de Miguel e com o pastor Marcinho Silva, proibiu o Pastor Mirim de pregar por tempo indeterminado. Ainda segundo a decisão, o jovem pastor também terá que ficar afastado das redes sociais,

Miguel Oliveira viralizou após ser capaz de curar o câncer e exigir dinheiro em troca de bênçãos. Além disso, ele declarou ter nascido surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais.