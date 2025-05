Homem é flagrado tomando banho nu no Dique do Tororó; veja vídeo

O vídeo viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução

Um homem foi flagrado tomando banho pelado no Dique do Tororó, na quinta-feira, 24. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o homem com as roupas na mão e com os pés na água, completamente nu.

Em nota, a Polícia Militar disse que as equipes da 26ª e 2ª CIPM's, responsáveis pelo policiamento na região, não foram acionadas sobre a ocorrência. A Polícia Civil, por sua vez, disse que não há informações sobre o caso.

Imprópria para banho

Famosa pela sua beleza paisagística e importância histórica, com ambiente destinado a atividades físicas, o Dique do Tororó também é conhecido por suas águas impróprias para banho.

A Prefeitura de Salvador já havia estabelecido a proibição de banho no Dique. A presença de lama no fundo do lago do Dique, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos na época, tornava perigoso tomar banho no local.