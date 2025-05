Cão no Rio Vermelho: tutora se apresenta na delegacia e nega abandono

Tutora se apresentou na 7ª Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após a repercussão nas redes sociais de um vídeo em que um cachorro aparece desesperado atrás de um veículo na orla do Rio Vermelho, em Salvador, na última terça-feira, 22, a suposta tutora do animal, uma técnica em enfermagem de 37 anos, se apresentou na 7ª Delegacia Territorial (DT) do bairro, nesta quinta-feira, 24, e negou qualquer intenção de abandono do animal.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, uma investigação foi instaurada para apurar possível crime de maus-tratos, na modalidade de abandono de animal, após a divulgação de um vídeo nas redes sociais.

Segundo o depoimento da mulher, o animal teria escapado momentaneamente da residência. Ela afirmou ainda que o vídeo não mostra toda a situação e, por ter sido editado e divulgado fora de contexto, gerou interpretações equivocadas. Ela também relatou ter visto a gravação exibida em programas de televisão, demonstrando preocupação com a exposição indevida e o julgamento precipitado nas redes sociais.

Vídeo:

Nas imagens, um cão aparece correndo em direção a um carro parado em meio a um engarrafamento, tentando acessar o interior do veículo pela lateral. A denúncia, que teve ampla repercussão na internet, sugeria que o animal havia sido abandonado pelos ocupantes do automóvel.

Assista: