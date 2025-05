Salvador lidera casos de idosos baleados entre capital e RMS em 2025

Edilson, Rogério e Gildásio são três das oito vítimas de arma de fogo em Salvador e RMS, em 2025 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O mestre de obras Gildásio de Oliveira Pereira, 61 anos, morto com um tiro nas costas, durante uma tentativa de latrocínio - roubo com resultado morte, na manhã desta quinta-feira, 24, na Avenida Gal Costa, na altura do bairro de Pau da Lima, é uma das oito vítimas de crimes envolvendo armas de fogo, em Salvador e Região Metropolitana, nos primeiros quatro meses de 2025. Foram quatro homens e quatro mulheres.

Dos oito casos registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), seis foram na capital baiana. Três pessoas morreram e três ficaram feridas. Entre as vítimas fatais, além de Gildásio, está dona Ilda Santos Moreira, 60, atingida nas costas por uma bala perdida, durante um ataque no Politeama, no Centro da cidade, no dia 22 de março. Ela morreu no dia 15 de abril, após passar quase 24 dias internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Dona Maria de Jesus da Silva, 87, também foi vítima de bala perdida. Ela foi baleada no dia 27 de março, no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, enquanto almoçava na sala de casa, e faleceu no dia seguinte, no HGE.

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, as outras vítimas da violência urbana foram atingidas nos bairros do Uruguai, na Cidade Baixa, no dia 22 de março, no Garcia, em 31 de março, e em Mussurunga. A data deste último crime não foi informada.

Na Região Metropolitana, os fatos aconteceram em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e em Camaçari. No dia 16 de janeiro, o taxista Rogério Borges de Santana, 60, foi morto a tiros durante um ataque a um grupo, que retornava da Lavagem do Senhor do Bonfim, em Salvador.

Já em Camaçari, o idoso Edilson de Oliveira Rios, 67, foi assassinado no bairro Alto da Cruz, em uma tentativa de latrocínio - roubo com resultado morte -, quando saia de uma clínica veterinária.

A morte de Gildásio

O crime é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídio (DH/ Central), do Departemento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Polícia Civil revelou que, inicialmente, o caso é apurado como tentativa de latrocínio. "Segundo informações preliminares, ele foi atingido quando fugia de uma tentativa de roubo, realizada por dois suspeitos armados a bordo de uma motocicleta", diz o órgão.

O corpo de Gildásio será sepultado nesta sexta-feira, 25, às 10h30, no Cemitério Memorial Vale da Saudade, em Candeias, na Região Metropolitana.