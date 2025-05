Uneb disponibiliza atendimento gratuito de pré-natal para gestantes

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), campus Salvador - Foto: Divulgação

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) oferece acompanhamento pré-natal gratuito para gestantes e seus conceptos, por meio do Serviço Médico, Odontológico e Social (SMOS).

O atendimento, destinado para a comunidade acadêmica e externa, é realizado pelos estudantes do 9º semestre do curso de Medicina, da disciplina de Obstetrícia, através de estágio supervisionado, orientado pela professora da Universidade, Eliane Flores.

“O acompanhamento pré-natal tem papel importante na detecção e tratamento de IST’s, da hipertensão arterial – que pode levar à pré-eclâmpsia, eclampsia e síndrome HELLP – , bem como na identificação de diabetes gestacional, além de patologias fetais que vão desde a má-formação até a restrição do crescimento e macrossomia, tendo por consequência alto índice de morbimortalidade para ambos”, destaca a coordenadora da iniciativa, Eliane Flores.

O acompanhamento do pré-natal é realizado através de consultas marcadas em demanda aberta pelo telefone (71) 3117-2471, pelo WhatsApp (71) 9615-0891 ou ainda presencialmente no Serviço Médico da Uneb.

O atendimento é realizado por turno, totalizando 12 por semana. As gestantes comparecerão mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente, a depender da idade gestacional em que se encontrem.

Em períodos de férias, quando o estágio supervisionado tem suas atividades suspensas, as gestantes são orientadas a manterem o vínculo com a unidade de saúde do seu bairro.