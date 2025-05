Camaçari recebe lançamento do projeto 'Era uma vez Brasil'

Era uma vez Brasil edição 2024 - Foto: Divulgação

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, recebe pela primeira vez, o lançamento da 9ª edição do projeto 'Era uma vez Brasil'. O evento acontece nesta sexta-feira, 25, no Auditório da Diretoria Pedagógica (DIPE), na sede da Secretaria Municipal de Educação.

Com o tema “Quem conta a nossa história? A participação indígena e afro-brasileira na formação do Brasil”, a iniciativa, destinada aos professores de História do 8º ano da rede pública, tem o objetivo de promover uma abordagem mais inclusiva e representativa no ensino da História do Brasil.

A 9ª edição contemplará escolas de Camaçari, Salvador, Jacobina e Mata de São João, além de municípios de outros três estados brasileiros.

Ao longo do ano, o projeto se desenvolverá em quatro etapas, incluindo atividades formativas, oficinas de quadrinhos, produções audiovisuais e culminando com um intercâmbio cultural em Portugal, que levará estudantes e professores selecionados para aprofundar as discussões sobre a herança colonial e a construção da identidade brasileira.

A iniciativa já beneficiou mais de 22,6 mil estudantes em mais de 500 escolas públicas de 35 municípios, nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

'Era uma vez Brasil' conta com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, empresas apoiadoras, além do suporte das Secretarias Municipais de Educação das cidades participantes.