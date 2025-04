Estudantes baianos conquistam medalhas em evento esportivo na Sérvia - Foto: Moema Costa - CBDE/Divulgação

Três estudantes da rede estadual de ensino de Salvador e Feira de Santana retornaram ao Brasil com as suas respectivas medalhas de bronze conquistadas na International School Sport Federation (ISF) Gymnasiade U15, que aconteceu no mês de abril, em Zlatibor, na Sérvia. O evento reuniu jovens atletas de todo o mundo, que competiram em 25 modalidades esportivas, incluindo quatro paraesportes.

Na modalidade Boxe, os medalhistas de bronze foram Rayssa Silva, 14 anos, 8º ano, do Colégio Estadual Princesa Isabel; e Kaleb Silva, 14 anos, 8º ano, do Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM) – Lobato, localizados em Salvador.

Para Rayssa, essa conquista é fruto de seus esforços. “Foi uma vitória muito importante para mim. Gostei muito de participar desse campeonato e espero conquistar outras medalhas”, comemorou.

O estudante Giulio Teles Mineiro, 14, que cursa o 9º ano, no Colégio Estadual de Tempo Integral Assis Chateaubriand, localizado em Feira de Santana, brilhou na competição de Corrida de Orientação, ficando em 3º lugar na classificação por equipe.

“Eu fui por conta das competições que pontuei ao longo do ano praticando esse esporte e estou muito feliz por esta medalha. Essa conquista foi importante por conta da magnitude que isso tem”, disse o jovem atleta que, atualmente, ocupa o 2º lugar no ranking brasileiro da categoria H14A, com a Equipe Calangos do Sertão.

Na mesma modalidade, a estudante Maria Isabelly da Silva, 14, 9º ano, do Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira Santana, ficou em 4º lugar na classificação por equipe. No atual ranking brasileiro, ela está ocupando o 5º lugar da categoria D14A.