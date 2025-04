Selecionados para Universidade Para Todos são anunciados

Programa Universidade para Todos (UPT) - Foto: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) revelou, nesta terça-feira (15), os nomes dos candidatos selecionados para o Programa Universidade para Todos (UPT).

Os resultados individuais devem ser consultados no site da secretaria, com login e senha. Os classificados dentro da oferta de vagas já estão matriculados automaticamente no programa. As aulas começam no dia 22 de abril.

Para 2025, o governo estadual investe R$ 18 milhões no Programa Universidade para Todos, que está ofertando 20.110 vagas em 218 municípios, distribuídos nos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

Ao todo, são 358 polos de funcionamento, com aulas que acontecem de segunda a sexta-feira.

Nelas são abordados os componentes curriculares – Português, Redação, Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) –, que são ofertados e desenvolvidos pelas universidades públicas parceiras.

Aos finais de semana, o UPT oferta atividades complementares, como aulões, simulados, orientação profissional, giro das profissões e oficinas, sempre buscando estratégias diversificadas que possibilitem a interdisciplinaridade com as áreas do conhecimento, contando com a participação dos monitores e a interação dos estudantes.