Estudantes baianos conectam histórias no encontro ‘Voz da Rede’ - Foto: ThuaneMaria/GOVBA

O encontro 'Voz da Rede: Estudante conectando ideias, territórios e histórias' começou nesta terça-feira, 15, reunindo cerca de 250 estudantes de diferentes regiões da Bahia, no Hotel Fiesta, em Salvador. O evento, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), conta com jovens de 83 Agências de Notícias Escolares e criadores de conteúdo digital da rede pública estadual.

Entre oficinas e rodas de conversa, os estudantes mergulharam em temas como produção de conteúdo para redes sociais, linguagem jornalística, podcast, storytelling e comunicação comunitária.

“É uma oportunidade única estar aqui. Na nossa agência de notícias, em Ruy Barbosa, a gente já faz matérias sobre o que acontece na escola, mas participar desse encontro me dá novas ideias e mostra como podemos melhorar”, disse Ellen Vitória, estudante de 17 anos, da Agência Cemanews do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Magalhães Neto, de Ruy Barbosa.

A secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, reforçou a importância de escutar e valorizar as vozes juvenis.

“O Voz da Rede é mais do que um evento: é um espaço potente de escuta, de valorização das narrativas juvenis e de formação. Ao conectar estudantes de diferentes territórios, fortalecemos laços, ampliamos repertórios e promovemos o sentimento de pertencimento à escola pública”, afirmou.

O encontro, que vai até quarta-feira, 16, é um espaço para os estudantes ampliarem conexões e enxergarem a comunicação como ferramenta de transformação social.

“A gente sente que faz parte de algo maior. Além de aprender, estamos conhecendo outros jovens que vivem realidades parecidas com as nossas e também querem transformar a escola com a comunicação. As redes sociais fazem parte do nosso dia a dia e poder usá-las para falar de educação e dar visibilidade ao que vivemos na escola é muito potente”, afirmou Giovanna Teles, estudante do Colégio de Tempo Integral Georgina de Melo Erisman de Feira Santana e criadora de conteúdo com mais de 41 mil seguidores no Instagram.

Nesta quarta-feira, 16, os estudantes visitarão o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), onde vão participar de um bate-papo com autoridades e influenciadores baianos.

Sobre o Encontro Voz da Rede

A proposta do evento é inspirada no projeto Agência de Notícias na Escola, criado pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT). Desde 2023, a iniciativa já implantou 83 agências em escolas estaduais de 77 municípios baianos. Muito além da técnica jornalística, o projeto estimula a cidadania, o senso crítico e a expressão em múltiplas linguagens.