Bahia mobiliza escolas para isenção da taxa do Enem 2025 - Foto: Pauliny Gabriela

Com o objetivo de incentivar os estudantes a solicitarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a rede estadual de ensino da Bahia intensifica nesta quarta, 23, e quinta-feira, 24, a mobilização das unidades escolares. A solicitação pode ser feita até sexta-feira, 25, na Página do Participante. O resultado da isenção será divulgado no dia 12 de maio.

Durante a mobilização, que integra o plano de ação "Tô com você no Enem", cada escola estadual deixará um responsável na secretaria para apoiar os estudantes aptos a obterem o benefício. Além disso, os alunos que não comparecerem às provas nos dois dias de aplicação do Enem 2025 terão suporte para justificarem a ausência. O procedimento é realizado nos mesmos endereço e período da solicitação de isenção.

Será isento do pagamento da taxa de inscrição o participante que preencha um dos seguintes requisitos:

Estar cursando a última série do Ensino Médio no ano de 2025, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar da Educação Básica;

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Documentação

Entre os documentos que o MEC exige para comprovar que o candidato não tem condições financeiras de pagar a inscrição, se destacam carteira de identificação do estudante e dos demais membros que compõem o núcleo familiar, declaração que comprove a realização de todo o Ensino Médio em escola pública ou histórico escolar do Ensino Médio, com assinatura e carimbo da escola. No caso de bolsista, deve ser incluída a declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o Ensino Médio, comprovante da renda declarada referente ao mês corrente ou até três meses anteriores, dentre outros.

Tô com você no Enem

Por meio do "Tô com você no Enem", em cada edição do exame, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) investe em todo o processo de preparação do estudante: desde o incentivo à inscrição até a realização da prova, inclusive com a oferta do transporte nos dias do Enem. A atuação é dividida em quatro eixos centrais: Engajamento, Conhecimento, Investimento e Reconhecimento.