Pé-de-Meia começa a pagar 2ª parcela a alunos do ensino médio

Para participar do Pé-de-Meia, o estudante precisa integrar família incluída no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) - Foto: Luis Carrera /ASCOM Secretaria da Educação Bahia

Estudantes do ensino médio matriculados na rede pública de educação estão recebendo este ano parcela de R$ 200 do programa Pé-de-Meia. O programa, que é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), é apontado por alunos de forma positiva para seu desenvolvimento, e por uma fonte da Secretária de Educação da Bahia (SEC), como medida importante no combate à evasão escolar.

Os pagamentos do auxílio começaram ontem, e seguem de forma escalonada –conforme mês de nascimento do aluno – até 30 de abril.

Como funciona o programa Pé-de-Meia?

O projeto foi idealizado como incentivo financeiro para que estudantes de baixa renda permaneçam na escola e se forme no ensino médio. A política lançada em 2024, que vale tanto para estudantes do ensino médio regular quanto da Educação de Jovens e Adultos, já apresenta resultados positivos, de acordo com a superintendente de Gestão da Informação Educacional da SEC, Rainer Guimarães.

“A gente sabe que a situação econômica tem um peso importante na permanência do estudante, então o programa atende a camada mais vulnerável dos estudantes. O objetivo do Pé-de-Meia e do Bolsa Presença (programa de auxílio estudantil estadual) é garantir a presença do estudante na escola, fazer com que ele possa permanecer, evitando assim, em alguma medida, que o estudante vá para o mundo do trabalho de forma precoce, abandonando a escola”, pontua.

O único pré-requisito é que o estudante seja parte de família incluída no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Para saber se o estudante tem direito ao benefício, basta consultar o aplicativo Jornada do Estudante, que também indica os motivos de determinado aluno não ter sido considerado elegível para o programa.

Complemento para as despesas

É com gasto com transporte para escola, compra de materiais concernentes ao aprendizado e lazer, que a estudante Yasmin dos Santos, de 18 anos, do 3º ano do ensino médio, aplica o que recebe do programa Pé-de-Meia.

Para os estudantes, o recurso do Pé-de-Meia é um recurso fundamental para seu desenvolvimento educacional, como conta Yasmin, que estuda no Centro Estadual de Educação Profissional Formação e Eventos Isaías Alves (Iceia).

“Acho uma ajuda bacana, principalmente no fim do terceiro ano, que ganhamos os acréscimos dos anos cursados, o que é um suporte. O auxílio contribui muito como um complemento da educação também. Já usei para ir ao cinema, em museus, shows, no consumo de cultura, para construção de imaginário, que é importante para nos fazer sonhar e nos incentivar a chegar onde queremos”, conta Yasmin.

A estudante Brenda Carvalho, 17, do 2º ano do ensino médio no Colégio Estadual Luis Viana, diz que o programa a deixa mais segura sobre sua educação.

“Me dá oportunidade de saber que vou ter uma segurança para estudar. A gente sabe que muitos pais não conseguem colocar transporte no cartão do filho e outras dificuldades, e que, por isso, os filhos deixam de estudar para trabalhar e ganhar uma renda para ajudar dentro de casa. Esse programa traz uma segurança”, comenta Brenda.

Cronograma de pagamento

Com relação ao cronograma de pagamento, nascidos em janeiro e fevereiro receberam ontem; em março e abril recebem hoje; em maio e junho, amanhã; em seguida vêm os de julho e agosto, no dia 28, setembro e outubro, dia 29, e novembro e dezembro recebem 30 de abril.

Além dessa parcela, o Pé-de-Meia disponibiliza ao estudante outras três vertentes de incentivo: