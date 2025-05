Turistas italianos se afogam na Barra e um é resgatado por helicóptero

Após ser resgatado, homem foi levado a uma unidade de saúde - Foto: Reprodução Redes Sociais

Dois turistas italianos, um deles identificado pelo prenome Henrico, se afogaram, na tarde desta quinta-feira, 24, na Praia da Barra, em Salvador. Um conseguiu sair da água com a ajuda de populares, mas o outro precisou ser resgatado por equipes do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BMAR) e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer). Agentes do Grupamento de Operações com Cães (GOC), da Guarda Civil Municipal (GCM), também participaram da ação.

O incidente aconteceu por volta das 16h e as equipes foram acionadas, às 16h50 para atender ao chamado. No momento do resgate, o mar estava bastante agitado e, como a vítima foi encontrada em uma área com muitas correntezas, a ação também contou com o apoio de mergulhadores.

Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, após ser resgatada pelas equipes, a vítima ficou aos cuidados dos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Henrico e o amigo foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. O estado de saúde deles não foi informado.