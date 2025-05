Detran: 2 envolvidos em fraudar exames de habilitação são exonerados

- Foto: Divulgação MP Bahia

O coordenador técnico da 10ª Ciretran, em Barreiras, Valdeci Marques de Souza Filho e o coordenador de Habilitação da unidade, David William Oliveira de Santana, foram pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran).

Os ex-servidores são suspeitos de participarem de um esquema criminoso que adulterava resultados de provas e emitia documentos de ligados à habilitação de condutores e à circulação de veículos no departamento de trânsito.

Segundo o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o grupo criminoso atua de forma estruturada no âmbito da 10ª Ciretran do município de Barreiras, com participação interligada em diferentes etapas das fraudes.

As investigações revelaram ainda indícios de corrupção passiva majorada, falsidade ideológica, associação criminosa e continuidade delitiva.

Em nota, o Detran-BA informou que a exoneração foi publicada no Diário Oficial (DOE) desta quinta, 24, e que o afastamento dos ex-servidores foi feito para não atrapalhar as investigações coordenadas pelo MP-BA.

Operação Fraus Omnia

Na quarta-feira, 23, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Barreiras e São Desidério, localizadas no oeste do estado, no âmbito da operação "Fraus Omnia".

A ação, resultado de uma investigação do MP-BA, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apreendeu R$ 282.950 em espécie; cheques no valor de RS 14.220; 1 celular; 1 caderno com anotações diversas; 1 carimbo; 2 extratos bancários.

As apurações indicam que a organização criminosa fraudava exames de habilitação de condutores e as vistorias de veículos, com o objetivo de obter vantagens patrimoniais ilícitas.