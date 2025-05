Homem com deficiência morre afogado ao tentar recuperar muleta no rio

- Foto: Reprodução TV São Francisco

Um homem morreu afogado nesta segunda-feira, 21, após cair de um barco no Rio São Francisco, na comunidade de Umbuzeiro, município de Casa Nova, no norte da Bahia.

De acordo com a Prefeitura de Casa Nova, José Ferreira Campos, de 56 anos, tinha deficiência em uma das pernas e utilizava muletas para se locomover. A vítima costumava navegar pela região e, no dia do acidente, uma das muletas caiu na água. Ao tentar recuperá-la, ele acabou se afogando.

A administração municipal informou ainda que o incidente ocorreu em uma área próxima às dunas do rio, que não é considerada ponto turístico, sendo utilizada principalmente pela comunidade local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro para a realização da necropsia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório ou sepultamento.