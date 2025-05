Homem é morto a facadas após desentendimento com vizinho na RMS

A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) investiga o homicídio - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi morto a facadas após desentendimento com um vizinho, na localidade de Jardim Pouso Alegre, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na noite de domingo, 20. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Edmilson de Jesus, de 54 anos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia. A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) investiga o caso.