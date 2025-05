Ônibus BRT pega fogo em frente a shopping de Feira de Santana

Passageiros tiveram que arrombar portas que ficaram travadas - Foto: Reprodução

Um ônibus do BRT de Feira de Santana pegou fogo em frente a uma estação localizada na Avenida João Durval Carneiro, nas proximidades do Boulevard Shopping, na manhã desta terça-feira, 22.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o veículo está completamente tomado pelo fogo, ao lado da estação. Segundo relato de uma passageira, ela e as outras pessoas que estavam no ônibus perceberam que a fumaça começou a sair por baixo. Conforme ainda a mulher, a porta do veículo ficou travada e foi necessário arrombá-la.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na ocorrência para controlar as chamas, mas o ônibus foi totalmente destruído pelas chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas por perícias já expedidas.

O ônibus que pegou fogo pertence à empresa Rosa.

Confira os vídeos: