Vingança? detento morre queimado em presídio na Bahia

Um preso de 30 anos morreu carbonizado no domingo, 20, dentro do Conjunto Penal de Brumado, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como André Leão Ferreira, condenado por tentativa de feminicídio após atacar uma adolescente de 17 anos com um facão, em Palmas de Monte Alto.

Segundo informações locais, André se recusou a sair para o banho de sol e permaneceu sozinho na cela 04 da Ala C. Pouco tempo depois, monitores notaram fumaça e acionaram os protocolos de emergência.

Ao entrarem na cela, os agentes encontraram o colchão em chamas e o corpo do detento completamente queimado. As causas da morte ainda são investigadas. Não está claro se foi suicídio ou se houve participação de outros internos.

A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram chamados para perícia e início das apurações.