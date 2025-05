Quatro pessoas morrem após carro bater e pegar fogo na Bahia

A causa do acidente será apurada - Foto: Reproduao redes sociais

Quatro pessoas morreram depois durante uma viagem após o carro bater e pegar fogo nesta segunda-feira, 21, na cidade de Riachão das Neves, no oeste da Bahia.

O veículo seguia em um trecho da BR-135, quando invadiu a pista contrária, bateu em outro carro e depois atingiu uma carreta carregada de arroz. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) esteve no local e conseguiu apagar as chamas, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos.

Após o trabalho, os militares precisaram lavar a pista, removendo o óleo que se espalhou no local, e jogaram serragem, para evitar novos acidentes. A via ficou bloqueada durante esse tempo e só foi liberada no início da tarde.

Os corpos dos quatro ocupantes do veículo foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Ainda não há informações sobre as identidades delas e a causa do acidente será apurada.

Mais um acidente trágico

Outro acidente grave matou duas pessoas e deixou outra ferida, em um trecho da BR-020, na altura de Correntina, também no oeste do estado, na noite de sábado, 19.

Segundo o CBM-BA, as vítimas foram identificadas como Francisca Selma da Silva Lima Albuquerque e Pedro Henrique Bragante. Os dois estavam em um automóvel que bateu em uma caminhonete em uma tentativa de ultrapassagem. O veículo ficou retorcido após a colisão.

Os corpos foram retirados das ferragens com a ajuda de bombeiros militares. Eles foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde foram necropsiados. Não há detalhes sobre sepultado.