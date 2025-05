Saiba quem é a funcionária baiana que furtou patrões e foi para Europa

Flávia foi liberada após pagar fiança - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A operadora de caixa Flávia Rodrigues, de 29 anos, presa por suspeita de desviar dinheiro de uma loja varejista na cidade de Itabuna no sul da Bahia, na última quarta-feira, 16, ostentava viagens para países como França e Espanha, além de passeios para a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Flávia trabalhava como operadora de caixa há cinco anos, com salário de R$ 1.518, mas apesar da renda modesta, além das viagens, ela exibia um carro de R$ 150 mil e um celular de última geração.

O comportamento estranho chamou a atenção dos chefes. Ao olhar as câmeras de segurança, eles perceberam que em alguns dias ela chegava com bolsos vazios e saía com eles cheios.



A suspeita foi flagrada com dinheiro nos bolsos e na bolsa, e confessou à polícia que vinha desviando valores do caixa há cerca de um mês. Ela também alegou trabalhar com venda de lingerie.

Flávia foi presa em flagrante por furto qualificado por abuso de confiança, mas foi liberada após pagar fiança equivalente a dois salários mínimos. O processo segue em andamento, e ela responderá em liberdade.