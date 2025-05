Agente de trânsito é encontrado morto após realizar caminhada

- Foto: Reprodução

Um agente de trânsito identificado como Vinicius Melo de Britto, 50 anos, morreu neste domingo, 20, durante uma caminhada na Lagoa Grande, em Feira de Santana.

A vítima foi encontrada no chão, embaixo de uma árvore. Vinicius estava com roupas de atividade física, levantando a suspeita de que a morte tenha sido motivada por um infarto. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionada e constatou que a vítima já estava morta.

Em 2017, o agente de trânsito cruzou a América Latina de motocicleta, saindo de Feira de Santana até a Cusco, no Peru. Além disso, ele costumava fazer passeios de moto pelo país.

Cuidados durante uma corrida

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) alerta para a possibilidade de infarto durante a corrida, por isso, reforça a importância da avaliação médica antes de iniciar atividades físicas. Atletas e pessoas com predisposição a doenças cardíacas, precisam ter ainda mais cuidado.

Segundo a SBC, o exercício pode desencadear eventos cardíacos como infarto agudo do miocárdio e morte súbita, mas também pode ser benéfico se realizado de forma segura e supervisionada.