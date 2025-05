Falha na rede elétrica afeta fornecimento de água na região sisaleira

Diferente da energia, sistema de água leva tempo para voltar a atender imóveis e regularizar abastecimento - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE | 27/09/2013

As sucessivas oscilações de tensão e interrupções no fornecimento de energia elétrica têm prejudicado a operação do sistema de abastecimento Pedras Altas/Sisal.

Com o funcionamento das estações de bombeamento comprometido, o fornecimento de água vem ocorrendo com a oferta reduzida e com intermitência desde o dia 8 de abril em atendimento a cerca de 176 mil habitantes dos municípios de Mairi, Várzea da Roça, Várzea do Poço, Quixabeira, Capela do Alto Alegre e Pintadas; Capim Grosso, Nova Fátima, Gavião, São Domingos, Valente, Ichu, Candeal e Pé de Serra, na região do Sisal.

Só nos últimos 10 dias, foram registradas 9 ocorrências de falta de energia ou de fornecimento com baixa qualidade em estações, totalizando mais de 60 horas de interrupção, o que vem prejudicando intensamente o fornecimento de água na região.

Diferente da energia, o sistema de água leva tempo para voltar a atender os imóveis e regularizar o abastecimento, principalmente em períodos de maior consumo com o calor. A distribuição de água ocorre aos poucos, porque é necessário encher novamente os reservatórios e tubulações, para que a rede ganhe pressão e a água consiga alcançar os imóveis atendidos pelo sistema.

A Embasa orienta a população que mantenha o uso econômico da água ainda existente nos reservatórios domiciliares, até que seja possível retomar o abastecimento de forma plena na área atendida.