Brasil ultrapassa marca de 1 milhão de casos de dengue em 2025

2025 pode se tornar o segundo ano com maior incidência da doença - Foto: Secti / Divulgação

O Brasil ultrapassou a marca de um milhão de casos prováveis de dengue registrados em 2025 neste domingo, 20. De acordo com o Ministério da Saúde, até a 15º semana epidemiológica, que acabou no dia 12, foram registrados 1.019.033 casos da doença, com 681 mortes.

Mesmo com uma considerável queda de 70% em relação ao que foi computado em 2024, o número de casos segue alto. Com isso, é possível que 2025 ainda pode ser o segundo ano com mais casos. Até então esse posto é de 2023, somando ao longo do ano 1,6 milhões de casos, o primeiro é 2024 com 6,6 milhões.

Buscando conter o avanço da doença, o governo anunciou uma ampliação das medidas anti-dengue para 312 municípios na última quinta-feira, 17. Até o momento, a Bahia aponta 14.169 casos prováveis com 6 óbitos confirmados.