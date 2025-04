Casa com moscas? Descubra a planta que elas odeiam e afaste doenças

Moscas podem levar doenças para sua casa - Foto: Reprodução | Freepik

As moscas são atraídas para uma casa por vários motivos, mas, principalmente, por lixeira aberta ou mal fechada, louça suja e comida exposta. No entanto, como é possível tentar acabar de uma vez por toda com elas?

Uma boa dica para deixar os insetos longe da sua residência é manter a louça sempre limpa. As moscas costumam encontrar a matéria orgânica pelo cheiro e restos para comer e depositar os ovos.

No entanto, há ainda milhares de possibilidades de inseticidas e produtos químicos, além de truques caseiros para acabar com elas. Alguns, inclusive, não são seguros.

Conheça a planta que as moscas odeiam

Uma das plantas recomendadas por especialistas é a Lavanda Cítrica, que tem um aroma agradável para os seres humanos, mas terrível para os insetos. A informação é do UOL.

A Lavanda Cítrica tem um composto químico que atua como inseticida natural. Em alguns casos, os insetos chegam a ser sufocados quando se aproximam da planta.

O ideal é que as plantas fiquem perto das janelas com mais circulação de ar. Além disso, essa espécie adora a luz solar e não é necessário regar essa planta todo dia, e ela demanda pouca água em cada rega.

Outras espécies que afastam as moscas

Citronela; Hortelã-pimenta; Menta; Eucalipto; Plantas carnívoras, como dioneia ou nepentes; Manjericão; Alecrim; Cidreira; Calêndula.

Moscas carregam doenças

Este tipo de inseto, apesar de parecer inofensivo, carrega diversos patógenos (bactérias, fungos, vírus, ovos de vermes). Eles são conhecidos por se alimentarem de material orgânico em decomposição, principalmente fezes.