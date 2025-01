Ministério da Saúde divulga imagem de inseto que mata na Bahia

Culicoides paraensis - Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde conseguiu fazer a primeira ilustração fiel do inseto transmissor de um vírus que exige atenção. O animal é chamado de mosquito-pólvora em determinadas regiões do país, mas o nome nome científico é Culicoides paraensis. As mudanças climáticas colaboraram para o aparecimento da espécie na Bahia, causando mais de 800 casos de uma doença que matou ao menos duas pessoas em 2024, segundo registros da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

O inseto é transmissor do vírus oropouche, que causa uma febre de mesmo nome. A pasta da Saúde disse que a divulgação da imagem do mosquito é importante para evitar a confusão com outras espécies, a exemplo do aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue , zika e chikungunya.

O Culicoides paraenses mede até 3 milímetros. Isso significa que a espécie é cerca de 12 vezes menor do que o mosquito transmissor da dengue e 20 vezes menor do que o Culex quinquefasciatus, que é o pernilongo mais comum na Bahia, sendo chamado também de muriçoca.

Oropouche

A doença Oropouche é causada por um vírus OROV, que é um arbovírus transmitido pelo inseto Culicoides paraensis. Um fato destacado pelo Ministério da Saúde é que ela foi identificada desde os anos 1950, com surtos na região Amazônica. No entanto, alguns diagnósticos foram feitos de forma equivocada, já que os sintomas são parecidos com o da dengue, a exemplo de dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea e diarreia.

Após picar uma pessoa ou animal infectado, o mosquito transmite o vírus a uma pessoa saudável. Oropouche faz parte da lista de doenças de notificação compulsória, classificada entre as doenças de notificação imediata, em função do potencial epidêmico, além de uma elevada mutação, cenário que cria uma ameaça à saúde pública.