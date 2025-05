Influencer com 1 mi de seguidores morreu asfixiada, revela perícia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O laudo pericial confirmou que a causa da morte da influenciadora digital Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, foi asfixia mecânica. O crime aconteceu no dia 29 de março e o principal suspeito é o ex-namorado da jovem, Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, que foi preso em flagrante no mesmo dia e confessou o crime à polícia.

De acordo com o depoimento de Antônio, Beatriz estava com ele dentro de seu carro quando os dois começaram uma discussão. Durante a briga, ele se deslocou para o banco de trás do veículo e, utilizando o cinto de segurança, a sufocou até que ela perdesse os sinais vitais. A informação foi confirmada pela Perícia Forense do Ceará, que classificou o caso como feminicídio.

Quem era Beatriz

Beatriz era bastante ativa nas redes sociais, onde compartilhava vídeos de dança, humor e cenas do cotidiano. Ela somava mais de 1 milhão de seguidores nas plataformas, sendo especialmente popular na rede social Kwai, onde acumulava mais de 37 milhões de curtidas.

A jovem influenciadora deixou duas filhas pequenas, uma de apenas um ano e outra de sete anos, fruto de um relacionamento anterior. Antônio Lício não era pai das crianças.