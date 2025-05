Líder religiosa leva golpe de R$ 18 mil após acolher jovem em casa

A fraude foi descoberta após a vítima notar descontos suspeitos no BPC - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma líder religiosa foi vítima de um golpe após acolher um jovem de 21 anos que afirmava estar enfrentando dificuldades financeiras. O caso ocorreu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o rapaz é suspeito de furtar os documentos da mulher e de sua filha, que possui deficiência mental, para realizar um empréstimo de cerca de R$ 18 mil.

A fraude foi descoberta após a vítima notar descontos suspeitos nas parcelas do Benefício de Prestação Continuada (BPC), recebido mensalmente pela filha.

Durante a investigação, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada na Região Administrativa do Sol Nascente, no DF. No local, foram encontrados documentos que podem estar ligados a uma segunda vítima. O material será analisado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

As autoridades também apuram o envolvimento de um segundo jovem no esquema. Isso porque o contrato do empréstimo contém dados pessoais desse outro suspeito. Até o momento, ninguém foi preso. Caso a participação dos envolvidos seja confirmada, eles poderão responder por furto qualificado, com pena de até 8 anos de prisão.