Feminicídio: mulher é executada após discutir com o namorado na Bahia

- Foto: Lay Amorim/Achei Sudoeste

Uma mulher de 41 identificada como Neide Santos foi morta a tiros após discutir com o companheiro, na cidade de Riachão do Jacuípe, na Bahia, na madrugada deste domingo, 20.

Familiares contaram que o casal tinha um relacionamento conturbado e, no momento do crime, o suspeito de 51 anos tentava entrar na casa, mas foi impedido pela companheira. Com isso, ela foi assassinada ainda no local do crime.

O corpo de Neide Santos Santana foi encontrado no sofá de casa pelo filho, que acionou a polícia. A vítima foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região, onde passou por necropsia. Segundo a Polícia Civil, após cometer o crime, o homem tentou se matar, porém sobreviveu e foi preso em flagrante por suspeita do crime. A Brigada Anjos Jacuipenses, acionada para ajudar no socorro, informou que ele teve ferimentos no ouvido.

Inicialmente, o suspeito foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, mas depois foi encaminhado para uma unidade de saúde em Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado dele.

Em nota, a PC informou que o suspeito está custodiado enquanto recebe tratamento médico, sob disposição da Justiça. O caso está em investigação da delegacia do município, para onde a arma usada no crime foi levada.

Segundo caso em oito dias

Este é o segundo caso de feminicídio registrado na região de Feira de Santana em oito dias. No último sábado, 12, uma mulher de 45 anos foi morta a tiros dentro da casa onde morava, na cidade de Conceição do Jacuípe. O suspeito é o ex-companheiro dela, que tirou a própria vida após o crime.