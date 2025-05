Mulher é morta a pedradas e ex-companheiro é o principal suspeito

Informações preliminares apontam que Rosana da Silva Santos foi atacada a pedradas ao lado da casa onde a vítima morava - Foto: Reprodução redes sociais

Uma mulher de 46 anos foi assassinada na cidade de Queimadas, no norte da Bahia. O crime aconteceu no domingo, 20, e o ex-companheiro dela é apontado como suspeito do crime.

Informações preliminares apontam que Rosana da Silva Santos foi atacada a pedradas ao lado da casa onde a vítima morava. O suspeito, que não teve o nome divulgado, fugiu em seguida e segue procurado pela Polícia Civil (PC).

A mulher chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

Quem era Rosana?

Rosana deixa três filhas e dois netos. Ela trabalhava como cozinheira em uma escola da rede municipal de ensino.Em nota, a Prefeitura de Queimadas se solidarizou com familiares e amigos da vítima e desejou que eles "encontrem conforto e força" para superar a perda.