Ambulante morre após ser atingido por galho de árvore na Bahia

William trabalhava no Festival de Forró de Amargosa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um vendedor ambulante de 38 anos, identificado como William Gomes de Oliveira, morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, após ser atingido por um galho de árvore durante o Festival de Forró de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá.

Segundo informações da Polícia Civil, William trabalhava no evento, realizado na Praça do Bosque, no centro da cidade, quando foi atingido por um galho de grande porte que caiu repentinamente de uma árvore.

Em nota, a prefeitura Municipal de Amargosa lamentou o ocorrido e informou que estão apurando o caso e prestando todo apoio necessário aos familiares.

O caso é investigado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Amargosa. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e remoção do corpo de William.

Nota da prefeitura Municipal de Amargosa

A Prefeitura Municipal lamenta profundamente o falecimento de William Gomes de Oliveira, mais conhecido como William da sopa, ocorrido de forma trágica nessa madrugada do dia 21 de abril.

Informamos que estamos apurando o ocorrido e prestando todo apoio necessário aos familiares.

Nesse momento de dor, pedimos que Deus conforte o coração de todos.

Informamos ainda que seguimos acompanhando as equipes de perícia técnica e novas informações serão divulgadas oficialmente para que os fatos sejam esclarecidos com total transparência e responsabilidade.