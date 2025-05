Carro invade calçada e mata duas pessoas em situação de rua na Bahia

Acidente ocorreu na Avenida Getúlio Vargas - Foto: Reprodução/Baixo Extemo Sul

Duas pessoas em situação de rua morreram após serem atropeladas na madrugada desta terça-feira, 22, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. O acidente ocorreu quando um veículo invadiu a calçada da Avenida Getúlio Vargas, onde as vítimas dormiam.

De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas foi identificada como Edvaldo dos Santos, de 63 anos. O outro homem ainda não teve a identidade confirmada.

Segundo o g1, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e poderão auxiliar na identificação do condutor do carro e as circunstâncias do atropelamento.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo das vítimas para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por necropsia.