Aos 76 anos, morre Lucia Alves, a índia Potira de Irmãos Coragem

Lúcia Alves em Tropicaliente, 1994 - Foto: Divulgação | TV Globo

A atriz Lucia Alves morreu nesta quinta-feira, 24, aos 76 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por parentes da artista, que passava por um tratamento contra um câncer no pâncreas desde 2022 e estava internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul.

A artista nasceu no Rio em 4 de outubro de 1948 e estreou na televisão em ‘Enquanto Houver Estrelas’, novela escrita e dirigida por Mário Brasini e exibida pela extinta TV Tupi em 1969. No mesmo ano, foi para TV Globo para viver a Geralda ‘Verão Vermelho’, de Dias Gomes. Um de seus papéis marcantes foi a índia Potira de ‘Irmãos Coragem’.

Lucia era conhecida por sua versatilidade, atuando em novelas, minisséries e seriados, além de participações em especiais e humorísticos.

A atriz também fez uma carreira no cinema, onde ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Cinema de Brasília em 2004, pela atuação no filme ‘Bendido Fruto’, de Sérgio Goldenberg.

Internação

Lucia passou mal no domingo, 13, apresentando muita falta de ar, de acordo com a assessoria de imprensa. Ela foi encaminhada ao Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde recebeu oxigênio. Após os primeiros cuidados, ela foi transferida para o hospital particular.

Desde a internação na segunda, Lucia estava intubada e sedada. A Casa de Saúde São José confirmou a morte e disse que solidariza com os familiares, amigos e fãs da atriz.