TV Globo bate o martelo sobre saída de Cauã Reymond de Vale Tudo

Cauã Reymond tem se envolvido em confusões com os colegas de elenco - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

A TV Globo definiu o futuro de Cauã Reymond na novela Vale Tudo, após o ator protagonizar algumas confusões com outros colegas de elenco. Segundo informações do portal ‘Notícias da TV’, a emissora realizou uma reunião de emergência para decidir a situação do artista, que havia pedido para sair do folhetim.

Fontes ligadas ao canal revelaram que os diretores optaram por manter o veterano como intérprete do personagem César, pelo menos por enquanto, pois o modelo tem um papel importante ao longo da trama, que é um remake da novela de 1988.

A alta cúpula da Globo ainda reforçou que a confusão entre os atores é menor do que parece e tem tomado proporções exorbitantes na mídia, causando um clima desconfortável para todos os envolvidos nos boatos que vêm sendo divulgados nas últimas semanas, como Bella Campos e Humberto Carrão.

A direção também deixou claro que Cauã só sairá da trama caso a situação se agrave de uma maneira considerada irreversível. Por ora, a saída do artista não é uma possibilidade e ele deve seguir com o personagem até o final das gravações, que está previsto para outubro de 2025.