Cauã Reymond trocado? Ator assina com a Globo e levanta suspeita

Possível substituição de Cauã Reymond está repercutindo nas redes sociais - Foto: Divulgação

Cauã Reymond está no centro de uma das maiores polêmicas envolvendo artistas globais dos últimos anos por sua briga com Bella Campos. Por isso, passou a ser especulada uma possível substituição do ator em ‘Vale Tudo’. E depois que Leandro Lima, que se destacou como um dos galãs da novela ‘Terra e Paixão’, de 2023, assinou contrato com a TV Globo para reforçar o time da atual novela das nove, esse rumor ganhou ainda mais força.

Segundo a CARAS Brasil, Leandro recebeu o convite da própria autora da trama, Manuela Dias, junto com a direção do remake. A informação é que o ator assinou contrato nessa segunda-feira, 21, e já começa a gravar suas primeiras cenas na próxima semana.

Como a entrada do ator acontece em meio a rumores de bastidores envolvendo Cauã Reymond, que está enfrentando desavenças no set, criou-se uma grande expectativa em torno do futuro do intérprete César. Nos bastidores, especula-se que o novo nome possa significar uma substituição estratégica.

Apesar da confirmação da contratação, o personagem que Leandro Lima irá interpretar ainda é mantido em sigilo.

Leandro Lima | Foto: Divulgação

Briga com Bella Campos vem à tona

Segundo a Veja, Cauã Reymond e Bella Campos teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo. A discussão teria começado por que o intérprete de César teria reclamado da atuação dela para a direção da novela.

Confrontado por Bella, que teria apontado o dedo na cara dele, Reymond teria negado que tenha feito qualquer crítica à ela e tentado se explicar. Ao final, eles teriam se abraçado e cada um seguindo o rumo, deixando, aparentemente, tudo resolvido.

Posteriormente, foi divulgado que a briga teria começado antes das primeiras semanas de gravação. Bela teria afirmado, para o ator e para a direção, que ele é “debochado”, “mau colega”, “displicente”, “agressivo” e “machista”.

Revelação chocante

Depois disso, porém, o clima só piorou. Os dois, que fazem par romântico, teriam até mesmo parado de gravar cenas picantes após a atriz se incomodar com o mau cheiro do galã global. O boato fez internautas resgatarem então uma entrevista de Cauã com uma revelação chocante.

Em entrevista dada a um programa da GNT, em 2012, Cauã revelou que não curte usar desodorante e que utiliza de outros meios para evitar o 'cecê'. “Durmo bem, como direitinho, bebo água… tento não me estressar. Uso talco nas axilas, tradição de família”, contou na época.

O assunto ressurgiu quando o jornalista Léo Dias divulgou que Bella teria comentado diretamente com Cauã sobre o incômodo com seu cheiro. O galã, que não curtiu a crítica, rebateu dizendo que o odor exalado era “cheiro de masculinidade”.

Cauã Reymond x Humberto Carrão

Após viralizar a briga do ator com Bella Campos, jogaram luz sobre mais uma confusão do famoso, dessa vez com Humberto Carrão, que interpreta Afonso na novela. A situação entre os dois teria quase chegado às vias de fato. Uma pessoa da produção teria confirmado a situação ao colunista Valmir Moratelli, da Veja.

Segundo ele, o bate boca teria sido motivado por Carrão ser carinhoso com as pessoas que o rodeiam e gostar de contato físico enquanto conversa. Cauã, no entanto, teria perdido a paciência e reclamado: “Não toca em mim”.

Cauã teria sido extremamente grosseiro com o colega de profissão em outra oportunidade e afirmado que iria agredi-lo caso o contato se repetisse.

Ex de Cauã se manifesta

Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, falou pela primeira vez sobre as polêmicas que estão vindo à tona sobre o ator. A modelo fez uma publicação nos stories do Instagram falando sobre o assunto, mas sem citar o nome do ator.

“Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo.. está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu Goldfarb.

Mariana frequentemente faz desabafos sobre um antigo relacionamento tóxico nas redes sociais e internautas sempre atribuem as críticas a Cauã.