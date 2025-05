Após queixa de Bella Campos, revelação chocante de Cauã Reymond vem à tona

Cauã Reymond e Bella Campos - Foto: Divulgação/TV Globo

O clima nos bastidores da novela 'Vale Tudo', da TV Globo, não é dos melhores em meio a notícias brigas entre a atriz Bella Campos e o ator Cauã Reymond. Os dois, que fazem par romântico, teriam até mesmo parado de gravar cenas picantes após a atriz se incomodar com o mau cheiro do galã global. O boato fez internautas resgatarem então uma entrevista de Cauã com uma revelação chocante.

Em entrevista dada a um programa da GNT, em 2012, Cauã revelou que não curte usar desodorante e que utiliza de outros meios para evitar o 'cecê'. “Durmo bem, como direitinho, bebo água… tento não me estressar. Uso talco nas axilas, tradição de família”, contou na época.

O assunto ressurgiu quando o jornalista Léo Dias divulgou que Bella teria comentado diretamente com Cauã sobre o incômodo com seu cheiro. O galã, que não curtiu a crítica, rebateu dizendo o odor exalado era “cheiro de masculinidade”.

Mais brigas

O clima entre Bella Campos e Cauã Reymond, que fazem par romântico em 'Vale Tudo' não é bom. Eles estão em conflito desde a fase de preparação da trama, e a situação escalou a ponto de gerar uma denúncia formal contra o ator. Bella formalizou uma queixa junto à direção da novela e também ao setor de compliance da emissora. Ela descreveu Cauã como “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”.

Após a denúncia, o clima nos bastidores se deteriorou a ponto de a produção intervir para evitar que os dois compartilhassem espaços fora do set de gravações. Fontes próximas à produção confirmam que “eles mal se falam, não interagem nos ensaios e sequer trocam palavras fora de cena.”

A atriz Taís Araújo, protagonista da novela, é quem teria acolhido Bella Campos em meio a briga com Cauã Reymond nos bastidores. Segundo informações do portal Notícias da TV, Taís tem defendido a jovem sob o argumento de se enxergar mais jovem nela e teria aconselhado Bella a seguir o trabalho da forma que acredita ser melhor. Ela também teria sido a atriz com a postura mais ríspida com relação a Cauã.