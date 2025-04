Cauã Reymond pede para sair de Vale Tudo, diz colunista

Cauã Reymond tem sido alvo de diversos boatos na web - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a aparição de Cauã Reymond como o modelo César pode estar com os dias contados na novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, o ator pediu para deixar o elenco da trama após ser alvo de diversos boatos de briga com os colegas.

Fontes ligadas à emissora informaram que o ator apresentou estresse e preocupação com o futuro de sua carreira após o vazamento de sua briga com a atriz Belle Campos, que interpreta a personagem Maria de Fátima, seu par romântico na trama.

Cauã informou aos diretores que o clima está insustentável e não consegue mais trabalhar com a moça, que é ex-namorada do cantor MC Cabelinho. Ele também alegou que a repercussão negativa do caso tem afetado sua vida e trabalho.

Apesar da apresentação de argumentos plausíveis, o pedido não foi acatado pela alta cúpula da Globo, pois a mudança repentina do destino do personagem de Cauã poderia acarretar em uma queda de audiência do horário nobre, o que seria prejudicial para a empresa.

Vale lembrar que Cauã e Bella ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. Procuradas pelos veículos de comunicação, as assessorias dos artistas ignoram as mensagens ou alegam que não falarão sobre o assunto no momento.