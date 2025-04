Vale Tudo: Rubinho morre e deixa Raquel com herança inesperada

Novela terá uma reviravolta trágica - Foto: Reprodução | X

Nos próximos capítulos da nova versão de 'Vale Tudo', o público verá uma reviravolta trágica: Rubinho (Júlio Andrade) morre subitamente após sofrer um infarto fulminante. O músico estava no aeroporto, prestes a embarcar para Nova York, quando passa mal e é socorrido às pressas, mas não resiste.

A morte inesperada abala os personagens e abre um novo arco na trama. Ex-mulher de Rubinho, Raquel (Taís Araujo) recebe a mala que estava com ele no momento do embarque. O conteúdo, que será revelado nos próximos episódios, promete virar a vida da protagonista de cabeça para baixo.

O reencontro entre Rubinho e Renato (João Vicente de Castro) é o ponto de partida e já foi exibido em capítulos anteriores. Amigos desde a juventude, os dois haviam perdido contato por anos. Ao ver o músico tocando em um bar, o executivo da Tomorrow se comove com a situação do pianista e promete ajudá-lo a tentar a sorte em Nova York.

Disposto a viabilizar a viagem, Renato pede apoio ao primo, Marco Aurélio (Alexandre Nero), que prontamente nega qualquer ajuda, até descobrir uma oportunidade para se beneficiar da situação. De posse de uma mala recheada de dólares, o empresário decide usar Rubinho como laranja para transportar o dinheiro ilegalmente para fora do país, oferecendo uma carona em seu jatinho particular.

Para despistar qualquer suspeita, Renato entrega ao amigo uma mala idêntica à de Marco Aurélio, mas uma confusão nas etiquetas provoca uma troca que muda o rumo da história.

No dia do embarque, Rubinho começa a passar mal assim que entra na aeronave. Ele é levado às pressas para o hospital, mas não resiste. Em meio ao caos, a mala com o dinheiro acaba sendo entregue para sua ex-mulher, Raquel, sem que ninguém desconfie do conteúdo milionário.

Descoberta da herança

Ainda em luto, a cozinheira se recusa a abrir a bagagem, afirmando que tudo ali dentro pertence à filha, Maria de Fátima (Bella Campos). Mas a jovem desdenha e recusa a herança sem nem abrir o zíper.

"Obrigada, mãe, mas eu não vou querer não... Pra quê carregar esse peso pra casa? Só deve ter tralha aí dentro", dispara Maria de Fátima, desprezando a mala recheada de dinheiro vivo.

A mala acaba escondida debaixo da cama de Raquel. Dias depois, incentivada por Ivan (Renato Góes), ela decide finalmente ver o que há ali. A surpresa é imensa: camufladas entre partituras, sacos de café e caixas de bombom, estão centenas de notas de dólar.

"Deve ter quase um milhão de dólares aqui... ou mais", calcula Ivan, sem conseguir esconder o choque.

A cena deve ir ao ar no capítulo do dia 28 de abril.